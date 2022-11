Internacional fica mais próximo de vice com vitória sobre Athletico-PR

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter vence neste sábado (5) o Athletico-PR por 2 a 0 no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Com a vitória, o Inter atinge uma invencibilidade de 14 partidas como mandante e retoma a vice-liderança do Brasileirão com 67 pontos. Já o Athletico-PR, com 54 pontos, mantém a sexta posição, mas desperdiça a chance de garantir a classificação antecipada para a Libertadores.

Após um primeiro tempo de domínio do Inter, mas com poucas chances reais de gol, o Athletico começou a segunda etapa em cima dos donos da casa. Quando o clube paranaense mais pressionava, o time colorado definiu a partida em cinco minutos.

O primeiro gol saiu em uma jogada de bola parada, com Pedro Henrique indo às redes após escanteio de Carlos de Pena. Maurício, em chute colocado, ampliou.

O Internacional ainda desperdiçou boas chances para ampliar e viu o rival ficar com um jogador a menos após a expulsão de Thiago Heleno. O Athletico-PR até acertou o travessão em chute de Pedro Henrique, mas não conseguiu diminuir.

O Inter volta a campo na terça-feira (8), quando visita o São Paulo no Morumbi às 21h30 (de Brasília) -o resultado desta partida interessa ao Athletico-PR, que tem o clube paulista como um de seus rivais na briga por uma vaga na Libertadores.

No dia seguinte (9), é a vez de o Athletico-PR desafiar o Atlético-GO fora de casa às 20h30 (também de Brasília). As duas partidas são válidas pela 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima do torneio.

*

INTERNACIONAL

Keiller; Fabrício Bustos, Vitão, Gabriel Mercado, Renê; Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick (Taison), Maurício (Rodrigo Moledo); Alemão (Braian Romero), Pedro Henrique. T.: Mano Menezes.

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique (Wanderson), Thiago Heleno, Pedrinho; Fernandinho, Hugo Moura (Erick), Alex Santana (Christian); David Terans, Vitor Roque (Pablo), Vitinho (Tomás Cuello). T.: Luiz Felipe Scolari.

*

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-Fifa/SP)

Gols: Pedro Henrique, aos 17' do 2ºT, e Maurício, aos 21' do 2ºT (ambos pelo Internacional)

Cartão amarelo: Fernandinho (Athletico-PR)

Cartão vermelho: Thiago Heleno (Athletico-PR)