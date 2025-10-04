Internacional bate Botafogo e se afasta do Z-4
O Internacional superou a forte chuva e um gramado encharcado no Beira-Rio para vencer o Botafogo por 2 a 0 neste sábado, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os gols do Colorado foram marcados por Alan Patrick e Vitinho. A partida ficou marcada pelas condições climáticas adversas, que prejudicaram o futebol jogado, especialmente na primeira etapa.
Esta vitória representa o primeiro triunfo do Inter sob o comando do técnico argentino Ramón Díaz, que havia estreado com dois empates (contra Juventude e Corinthians).
Com o resultado, o Internacional dá um importante salto na tabela, chegando aos 32 pontos e subindo da 15ª para a 11ª colocação, ganhando fôlego e se afastando da zona de rebaixamento. O time colorado agora tem uma margem de sete pontos para o Vitória, primeiro time no Z-4 com 25 pontos.
O Botafogo, por sua vez, estaciona nos 43 pontos e permanece em quarto lugar. No entanto, a equipe corre o risco de deixar o G-4 ao final da rodada, dependendo dos resultados de Bahia e Mirassol, que ainda jogam.
