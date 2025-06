Interesse de rivais explica insistência do Palmeiras com laterais veteranos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os laterais-direitos Mayke e Marcos Rocha foram pilares da era Abel Ferreira no Palmeiras, mas têm vínculos só até o fim desta temporada e o futuro no Alviverde é incerto.

Mayke está na mira de São Paulo e Santos, e Marcos Rocha teve clubes brasileiros interessados em seu futebol antes de renovar no fim do ano passado. Esse interesse dos rivais explica a insistência do Alviverde nos atletas, que hoje já são mais experientes.

Mayke (32) e Marcos Rocha (36) tiveram contratos renovados pelo Palmeiras no ano passado, e parte da torcida discordou da decisão. Ambos tiveram problemas com lesões nos últimos anos, e existia uma preocupação com a falta de renovação na posição — o que mudou com a chegada de Agustín Giay (21), hoje titular absoluto.

O Palmeiras entendeu que se não renovasse com os jogadores, eles receberiam diversas propostas de rivais — com vínculo superior ao de uma temporada (o que o Palmeiras faz com seus atletas veteranos). Rocha já esteve na mira do Botafogo, e hoje Mayke aparece no radar de Santos e São Paulo — o que confirma a teoria da direção palmeirense.

Ambos podem estar vivendo sua última temporada no Palmeiras. O Alviverde só vai avaliar a renovação dos atletas ao final do ano, e em breve eles já podem assinar um pré-contrato sem custos com o novo clube.

Os defensores construíram uma história vencedora no Alviverde. Marcos Rocha já disputou 344 partidas e Mayke jogou 317. Ao lado de Ademir da Guia, Gustavo Gómez, Dudu e Weverton, eles são os jogadores que mais conquistaram títulos no clube (12).

Em entrevista ao PalmeirasCast, Rocha afirmou que pretende atuar até os 38 anos, mas entende que não terá mais o mesmo condicionamento físico para disputar as mais de 60 partidas da temporada brasileira.

Antes pilares, hoje eles vivem realidades diferentes no clube. Marcos Rocha é o reserva imediato de Giay, enquanto Mayke briga com Felipe Anderson e Allan por uma vaga na ala direita.

O Palmeiras iniciou a preparação para o Super Mundial nesta quinta-feira (05). A equipe estreia contra o Porto, no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.