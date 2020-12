Inter vira sobre o Botafogo e volta a vencer no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional pode não ter convencido, mas voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após oito jogos. Neste sábado (12), o Colorado de Abel Braga se aproveitou dos erros do Botafogo e, apesar de ter saído atrás do placar, conseguiu a virada e bateu o Alvinegro por 2 a 1, gols de Patrick e Yuri Alberto —Pedro Raul anotou para os visitantes em jogo marcado por péssima arbitragem.

Com a vitória, o Inter subiu temporariamente para a quinta posição, com 41 pontos, e seca Fluminense, Santos e Grêmio para seguir no G-6 do Brasileirão ao fim da 25ª rodada. Já o Bota acumulou sua sétima derrota seguida e agoniza na 19ª colocação da competição, com apenas 20 pontos. Na luta contra o rebaixamento, os alvinegros podem até terminar o fim de semana na lanterna caso o Goiás pontue.

EDENÍLSON E CAIO ALEXANDRE FAZEM GRANDE JOGO

Em uma partida muito parelha, dois jogadores tiveram maior destaque em campo: os volantes Edenílson e Caio Alexandre se destacaram com bons passes e presença tanto no ataque como na defesa. Carimbando todas no Colorado, o capitão do Inter foi o melhor em campo, enquanto o alvinegro tentou muito, mas teve pouca companhia para fazer o Botafogo sair com um resultado melhor.

DISPLICENTE, KEVIN ATRAPALHA O BOTAFOGO

Diferente das últimas partidas, o Botafogo de Eduardo Barroca até apresentou um padrão e fazia jogo decente no Beira-Rio até que o lateral-direito Kevin entregou o ouro. Displicente, o defensor alvinegro cobrou falta para trás, deu a bola no pé de Yuri Alberto na entrada da área e permitiu a virada do Internacional, atrapalhando a equipe. O lance certamente ficará marcado na campanha do Alvinegro, que luta contra o rebaixamento.

AO 'ESTILO BARROCA', BOTA COMEÇA MELHOR

Apesar das seis derrotas seguidas e da pressão por estar na zona de rebaixamento, o Botafogo fez um bom início de jogo contra o Internacional no Beira-Rio. Ao estilo de Eduardo Barroca, a equipe usou a bola como forma de se defender, com uma posse pouco propositiva e por vezes até lenta demais, mas que segurava o ímpeto inicial do ataque colorado.

Se tinha mais presença no ataque, o Inter errava muitos passes e permitia que o Alvinegro esfriasse o jogo. A partida teve pouca movimentação até que, aos 27, José Welison roubou bola de Patrick e cruzou na cabeça de Pedro Raul, que abriu o placar coroando o bom começo dos visitantes.

EMPATE EM LANCE DE SORTE

Assim que sofreu o gol, o Colorado teve o mérito de seguir ocupando o campo de ataque. Com os volantes como elementos surpresa na frente e laterais bastante ofensivos, o Inter pressionava o Botafogo apesar de não criar tantas chances claras.

Na melhor delas, aos 33, Moisés fez linda jogada pela esquerda e cruzou. Galhardo não conseguiu desviar e Edenílson desviou de primeira, mas a bola acabou na trave. De tanto insistir e martelar, o time da casa chegou ao empate aos 36: Moisés carimbou a trave, a bola pegou em Cavalieri e por sorte sobrou limpa para Patrick bater e igualar o marcador.

ARBITRAGEM NÃO EXPULSA RODINEI

O lance que mais gerou discussão na primeira etapa, entretanto, ainda aconteceria logo depois. O Botafogo ensaiou contra-ataque, e Caio Alexandre abriu para Warley, que puxou a bola para trás para driblar Rodinei. Já amarelado, o lateral do Inter colocou a mão na bola para impedir o drible e fez o time inteiro do Alvinegro reclamar pedindo a expulsão.

Na confusão, Eduardo Barroca foi reprimido pelo árbitro Caio Max Viana, que deu amarelo para o capitão Diego Cavalieri e marcou apenas falta. Na Central do Apito, a comentarista Nadine Bastos defendeu a decisão do juiz, o que não encontrou coro em campo e nas redes sociais.

MAIS EMOÇÃO NO SEGUNDO TEMPO

Com duas mudanças, o Internacional de Abel Braga voltou para o segundo tempo disposto a resolver a parada e voltar a vencer no Brasileirão após oito rodadas. Mais ofensivo com Galhardo mais adiantado e formando dupla com Yuri Alberto no ataque, o time reiniciou o jogo mais uma vez com mais ímpeto, ocupando o campo do Botafogo, que seguia em sua estratégia de usar a posse de bola como defesa.

BOBAGEM DE KEVIN FAZ INTER VIRAR

O jogo vinha no mesmo ritmo da primeira etapa até que Kevin e o árbitro Caio Max Viana fizeram uma grande lambança em campo na marca de 20 minutos. O juiz marcou uma falta na defesa do Bota que o lateral-direito alvinegro cobrou de maneira displicente, tocando para trás. Sem nada a ver com isso, Yuri Alberto interceptou a bola e tocou na saída de Cavalieri.

De costas, a arbitragem nada viu e precisou do VAR para corrigir a marcação de campo. Após cinco minutos de interrupção, Viana — que a essa altura já havia irritado a todos em campo — assinalou o gol da virada do Internacional.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Rodrigo Moledo, Cuesta, Moisés; Rodrigo Lindoso (Rodrigo Dourado); Marcos Guilherme (Caio Vidal), Edenílson, Patrick (D'Alessandro); Thiago Galhardo, Yuri Alberto (Peglow). Técnico: Abel Braga

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Helerson, Victor Luís; José Welison (Matheus Babi), Caio Alexandre; Bruno Nazário (Éber Bessa), Honda, Warley (Rhuan); Pedro Raul (Kalou). Técnico: Eduardo Barroca

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Rodinei, Edenílson e Caio Vidal (INT); Diego Cavalieri, Rhuan, Bruno Nazário, Kanu e Victor Luís (BOT)

Gols: Pedro Raul (29'/1ºT), Patrick (36'/1ºT) e Yuri Alberto (2-1, 26'/2ºT)