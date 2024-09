Inter vence Cuiabá e se aproxima do G6 do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional envolveu e venceu o Cuiabá por 3 a 0, nesta segunda-feira (16), no Beira-Rio, no jogo de encerramento da 26ª rodada do Brasileirão.

Alan Patrick e Mercado -este com um golaço- abriram vantagem ainda no primeiro tempo. Borré, em lance bizarro, matou o jogo na etapa final.

O Colorado controlou o jogo inteiro e dominou o Cuiabá no 'modo tiki-taka', modelo de jogo com muitas trocas de passes que ganhou fama na década passada com a seleção da Espanha e o Barcelona.

O Internacional assumiu a oitava colocação, com 38 pontos, quatro a menos que o Bahia, atual sexto. O Cuiabá, por outro lado, segue com 22 e no penúltimo lugar.

O Internacional volta a campo no próximo domingo (22), quando visitará o São Paulo, às 18h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Cuiabá recebe o Cruzeiro. Os dois jogos são válidos pela 27ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

O primeiro tempo teve Inter envolvente, e Cuiabá acuado e 'lesionado'. A etapa inicial foi toda da equipe da casa, que pressionou desde os primeiros minutos e, com trocas de passes, envolveu o Cuiabá. Os gols de Alan Patrick e Mercado, no entanto, vieram em lances de bola parada: pênalti e em sobra de bola de cobrança de falta. Os visitantes perderam Marllon e Matheus Alexandre logo nos primeiros 10 minutos por lesão e só levaram perigo em um gol anulado de Jonathan Cafu e em cabeceio de Clayson - defendido por Rochet - mas o lance também foi parado por impedimento.

O Inter 'cozinhou' o jogo na etapa final e matou a partida com oportunismo. Ainda com mais posse de bola, o Colorado controlou o jogo e trabalhou a bola no campo de ataque, não dando chances para o Cuiabá ameaçar reação. A vitória dos gaúchos foi consolidada em um lance de oportunismo de Borré.

LANCES IMPORTANTES E GOLS

Walter evita um golaço. A primeira chance clara do jogo foi do Internacional. Alan Patrick recebeu na meia-lua e, de calcanhar, deixou Borré na cara do gol. O atacante colombiano finalizou cruzado, mas Walter se esticou todo e segurou.

VAR em ação, e Inter na frente: 1 x 0. O Inter saiu na frente de pênalti. Aos sete minutos, Wesley foi tocado por Matheus Alexandre na área. O árbitro Braulio da Silva Machado marcou falta fora da área, mas foi corrigido pelo VAR. Na cobrança da penalidade, Alan Patrick bateu cruzado, viu Walter acertar o canto, mas a bola entrou no cantinho.

Trave e Walter salvam o Cuiabá. O Inter assustou duas vezes logo depois de abrir o placar. Na primeira, Bernabei tabelou com Alan Patrick e, cara a cara com Walter, mandou a bola na trave esquerda. Pouco depois, Thiago Maia teve espaço na entrada da área e finalizou firme. Walter voou e espalmou o chute cheio de efeito.

Inter amplia com golaço: 2 x 0. Alan Patrick cobrou falta na área, e a bola não foi afastada direito pela defesa do Cuiabá. Na sobra, Mercado, da meia-lua, emendou um voleio e viu o chute morrer no canto direito alto de Walter, que não chegou.

No travessão! Wesley invadiu a área pela esquerda e finalizou cruzado. Walter tocou de leve na bola, que explodiu no travessão antes de sair.

Borré, oportunista, faz o terceiro: 3 x 0. Fernando chutou de fora da área, mas a bola explodiu em Lucas Mineiro e rebateu em Bernabei. Ela sobrou para Borré, sem goleiro, completar para as redes.

Pitta perde a chance de descontar. O atacante paraguaio recebeu nas costas da defesa da Inter e tocou cruzado na saída de Rochet. A bola cruzou à frente do gol e saiu em tiro de meta na melhor chance do Cuiabá na partida.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 0 CUIABÁ

INTER

Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei (Renê); Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Gustavo Prado), Wesley (Wanderson) e Alan Patrick; Borré (Enner Valencia). Técnico: Róger Machado

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre (Railan), Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes (Filipe Augusto); Jonathan Cafu (Gustavo Sauer), Clayson (Derik Lacerda) e Pitta. Técnico: Bernardo Franco

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Luis Carlos de França Costa (RN)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Alan Patrick (10'/1°T), Mercado (40'/1°T), Borré (27'/2°T)

Cartões amarelos: Clayson, Pitta (CUI), Gabriel Carvalho (INT)