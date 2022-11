Inter vence, afunda São Paulo e fica perto do vice no Brasileiro

SÃO PAULO, SP, E PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Em seu último jogo no Morumbi nesta temporada, nesta terça-feira (8), o São Paulo teve uma atuação melancólica, foi vaiado pela sua própria torcida, na partida de abertura da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu em casa por 1 a 0. O Internacional jogou tranquilamente no Morumbi, marcou com Maurício, aos 20 minutos do primeiro tempo, e só controlou o jogo para sair da capital paulista com os três pontos. O time tricolor permanece 51 pontos, na nona posição, e vê as chances de classificação para a Libertadores mais distantes.

Com a vitória, o Inter chega aos 70 pontos na classificação e fica perto de confirmar o vice-campeonato do Brasileiro. O segundo lugar estará definido se o Corinthians não vencer o Coritiba, fora de casa, e o Fluminense não bater o Goiás, no Rio de Janeiro. Os dois jogos ocorrem nesta quarta-feira (9). Caso algum deles conquiste os três pontos, a definição só ocorrerá na rodada final.

O São Paulo encerra sua participação no Brasileiro no domingo (13) contra o Goiás, fora de casa, às 16h (de Brasília). Já o Inter recebe o Palmeiras, no mesmo dia e horário, no Beira-Rio.

O JOGO

Depois do atrito com Patrick no intervalo da derrota para o Fluminense, no último sábado (5), Rogério Ceni optou por deixar o meia no banco de reservas. Começou a partida com Igor Gomes no meio de campo. E com Marcos Guilherme na ala direita, com Reinaldo voltando para a esquerda, sua posição de origem.

Apesar de um domínio territorial no início da partida, o time tricolor não conseguia criar chances de gol. Bem posicionado na parte defensiva, como é o costume nas equipes de Mano Menezes, o Inter não demorou a encontrar espaços nas costas dos alas tricolores. Primeiro foi Alemão, que partiu para cima e quase abriu o placar. Aos 20 minutos, porém, não teve jeito. Pedro Henrique recebeu de Alan Patrick e acionou Maurício na área. O meia bateu firme e abriu o placar.

O time colorado passou a explorar a intranquilidade tricolor em campo e enfileirou oportunidades para ampliar o placar.

O São Paulo voltou a ameaçar na parte final da etapa inicial. Reinaldo tabelou com Calleri e bateu cruzado, mas para fora. Depois, Luciano livre na área, cabeceou para fora.

A derrota no primeiro tempo desagradou o público presente no Morumbi. Isso fez o time descer para os vestiários sob vaias da torcida, que gritou "muito respeito com a camisa tricolor".

Precisando da vitória, Ceni mandou o time para o ataque. Abriu mão dos três zagueiros, colocou Patrick e Welington nos lugares de Luizão e Reinaldo. A ideia era dar velocidade pela esquerda.

O time voltou mais incisivo. Aos sete minutos, Igor Gomes pegou rebote da zaga, driblou e acertou um lindo chute no ângulo. Mas o VAR anulou o golaço por uma falta de Nestor em Moledo.

O Tricolor partiu para tentar um abafa, chegou com Patrick de cabeça. Mas não voltou a ameaçar a meta colorada. Assim, saiu de campo sob vaias, novamente, da torcida.

SÃO PAULO

Felipe Alves; Ferraresi, Luizão (Patrick) e Léo; Marcos Guilherme, Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Reinaldo (Welington); Luciano (André Anderson) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

INTER

Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Johnny, De Pena, Mauricio (Taison), Alan Patrick (Thauan Lara) e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão (Braian Romero).

Técnico: Mano Menezes

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/SP)

Auxiliares: Alessandro Rocha Matos (Fifa/BA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Cartões amarelos: Alan Patrick, Vitão, Alemão e Moledo (INT); Luizão, André Anderson, Patrick e Rodrigo Nestor (SÃO)

Gols: Maurício (INT), aos 15 minutos do primeiro tempo