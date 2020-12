Inter troca a defesa para encarar o Bahia

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional terá mudanças em praticamente toda defesa para o jogo contra o Bahia, neste domingo (27), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcelo Lomba, Moisés e Moledo não poderão atuar.

O lateral tem direitos ligados ao clube de Salvador e, por isso, está impossibilitado de participar da partida. Os outros dois estão suspensos.

Os substitutos devem ser Danilo Fernandes, Zé Gabriel e Uendel. Além disso, Rodinei volta após cumprir suspensão contra o Palmeiras e deve entrar na vaga de Heitor.

O técnico Abel Braga ainda tem dúvidas no ataque e no meio-campo. O artilheiro Thiago Galhardo pode perder posto para Yuri Alberto, enquanto Marcos Guilherme concorre com Caio Vidal pela direita.

Outra possibilidade é a entrada de Yuri Alberto, autor do segundo gol da vitória sobre o Palmeiras na rodada passada, em lugar de Caio Vida, para uma formação com dois atacantes.

Em quarto lugar com 44 pontos, o Inter venceu suas duas últimas partidas -Botafogo e Palmeiras- e não perde há quatro rodadas.

Já o Bahia vive um momento ruim. A equipe tricolor, que terá a estreia do técnico Dado Cavalcanti, perdeu seus últimos cinco jogos e sofreu 16 gols no período. O último triuno foi há mais de 40 dias.

Por causa dessa sequência, o Bahia terminou a rodada passada na 16º colocação, com 28 pontos, o mesmo número do Vasco, que abria a zona de rebaixamento.

INTERNACIONAL

Danilo Fernandes; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Patrick; Thiago Galhardo, Caio Vidal (Yuri Alberto). T.: Abel Braga

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)