Inter tenta manter a boa fase contra o Atlético-GO

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogos passam, e Edenilson segue sendo decisivo no Internacional. Depois da fase goleadora do camisa 8, agora o Colorado assiste a uma nova versão do meia. A ascensão do time no Campeonato Brasileiro passa também pelo impacto do jogado no setor ofensivo. Ele participou da metade dos dez gols mais recentes da equipe.

Edenilson deu três assistências e fez dois gols entre os jogos contra Flamengo, Fluminense e Santos. O Inter venceu o Flamengo por 4 a 0, no Maracanã, aplicou 4 a 2 no Fluminense, em casa, e buscou empate em 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro, nos minutos finais. O meia ainda participou de gol contra o Athletico-PR, em Curitiba, na derrota por 2 a 1.

"Eu fico feliz por estar ajudando os companheiros. É tudo fruto do trabalho do dia a dia, dos treinamentos e jogos. O gol nunca é feito por um jogador só, mas pela equipe toda, e eu fico feliz em ajudar", disse Edenilson, que no início do Brasileirão chegou a ser artilheiro ao empilhar gols de pênaltis.

E é com a força de Edenilson que o Internacional tenta se manter em crescimento no Brasileirão. Convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira, ele é uma das peças de armação do Colorado para enfrentar o Atlético-GO, neste domingo (29), às 18h15, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 18ª rodada.

Edenilson vem atuando um pouco mais avançado no meio-campo, já que o técnico Diego Aguirre optou por deixar um meio-campo bem reforçado na marcação. Como Rodrigo Lindoso está suspenso, Johnny foi escalado para atuar ao lado de Rodrigo Dourado.

Com 22 pontos, o Inter começou a rodada na décima colocação. Já o Atlético-GO, que não perde há cinco jogos -quatro empates e uma vitória- estava em sétimo lugar, com 24 pontos, ao início da rodada.

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder, Arthur Henrique; Willian Maranhão, Baralhas, João Paulo; André Luís, Zé Roberto, Janderson. T.: Eduardo Barroca

INTERNACIONAL

Daniel; Gabriel Mercado, Bruno Méndez, Víctor Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny, Edenilson, Patrick, Taison; Yuri Alberto. T.: Diego Aguirre

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 18h15 (de Brasília) deste domingo (29)

Juiz: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Pathrice Wallace Maia (RJ)

Transmissão: Premiere