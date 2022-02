Inter se diz inconformado com nova data do Gre-Nal escolhida pela FGF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional publicou uma nota em seu site oficial nesta segunda-feira (28) se dizendo inconformado com a escolha da data da FGF (Federação Gaúcha de Futebol) para a remarcação do Gre-Nal inicialmente previsto para o último sábado (26), mas adiado em razão do ataque ao ônibus do Grêmio —o veículo foi atingido por uma pedrada, e jogadores ficaram feridos.

A equipe alega que o jogo remarcado para o dia 9 de março, às 19h (de Brasília), favorece o rival tricolor pelo maior tempo de descanso antes do clássico. O Grêmio joga no dia 5 contra o Novo Hamburgo, enquanto o clube colorado entrará em campo no dia 6 contra o Aimoré.

"O Internacional registra sua inconformidade perante à Federação Gaúcha, sua torcida e comunidade esportiva em geral. Primeiramente, a nova data quebra a isonomia quanto ao período de descanso das equipes, uma vez que o adversário terá um dia adicional de descanso em relação ao Inter", diz a nota.

Sobre os ataques ao ônibus do Grêmio, o Inter afirmou que trabalhará juridicamente para banir para sempre os responsáveis.

"Preliminarmente, recebe com alegria a pronta recuperação do atleta Villasanti e informa que segue colaborando com as autoridades para a rápida identificação dos responsáveis pelo ataque ocorrido no último sábado. Tão logo haja a identificação positiva pelas forças de segurança, o Clube atuará juridicamente para banir para sempre os responsáveis do Beira-Rio", acrescenta.

O Inter folgou neste domingo (27) e jogará pela Copa do Brasil na próxima quinta (3), contra o Globo-RN, fora de casa.