Inter regulariza Miguel Ángel Ramírez, que fará estreia no domingo

No jogo passado, contra o Ypiranga, Ramírez permaneceu nas cadeiras, pois ainda não tinha condições legais de exercer sua função. O técnico até invadiu a área de disputa e acabou denunciado no TJD-RS.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O contrato de Miguel Ángel Ramírez foi publicado pelo BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, na tarde desta quinta-feira (18). Com isso, o treinador está apto a estrear pelo Internacional no domingo (21), contra o Novo Hamburgo, pelo Gauchão.

