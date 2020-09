Inter reclama à CBF de suposto pênalti não marcado contra o Bahia

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional encaminhará ofício à CBF sobre o jogo contra o Bahia ocorrido no domingo (6). No empate em 2 a 2, o lance que gera reclamação gaúcha é um suposto pênalti em finalização de Peglow que desviou no braço de Juninho.

O envio de documento à entidade é praxe e não ocorre apenas em momentos que o resultado não vem. Na recente vitória sobre o Coritiba, por exemplo, houve envio de ofício sublinhando lances. O mesmo ocorreu na derrota para o Fluminense.

O time clorado entende que o lance seria um pênalti não assinalado nem mesmo observado pelo VAR (árbitro de vídeo).

Em campo, dois pênaltis foram marcados com auxílio do recurso. O empate pela oitava rodada manteve o Inter na liderança do Brasileiro, com 17 pontos, mas agora apenas um à frente do vice-líder, o São Paulo.