Inter recebe o Vasco e busca quarta vitória seguida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional pode ter três novidades para enfrentar o Vasco neste domingo (18), às 18h15, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Johnny e Yuri Alberto podem receber chance entre os titulares do Colorado, assim como Zé Gabriel.

Johnny entra na equipe em razão da sequência de Rodrigo Lindoso. O volante esteve em campo por 90 minutos nos jogos contra Athletico Paranaense e Bragantino. No duelo com o Sport, sentiu desgaste e foi substituído por Rodrigo Dourado após 70 minutos jogando. De olho no compromisso da próxima quinta-feira (22), pela Libertadores, a tendência é que Lindoso seja poupado.

O zagueiro Victor Cuesta também deve ficar à espera da partida decisiva contra a Universidad Católica -o Colorado depende de um empate para conquistar matematicamente a classificação para as oitavas de final. Nesse caso, Zé Gabriel formará dupla com Rodrigo Moledo.

No ataque, além de Yuri Alberto ter entrado muito bem nos dois últimos jogos —inclusive marcando um gol contra o Sport—, ele irá se unir à seleção brasileira sub-20 na próxima terça-feira (20). Ou seja, não estará disponível para o duelo contra a Universidad Católica. Desta forma, Abel Hernández, ainda que tenha começado no banco contra o Bragantino, pode ser preservado.

O Inter, que começou a rodada na vice-liderança, não perde há cinco jogos e venceu seus últimos três compromissos. Após atravessar momento de instabilidade, com derrotas para Goiás e Fortaleza, o Colorado embalou com triunfos sobre RB Bragantino, Athletico-PR e Sport. Na rodada passada, contra os pernambucanos, marcou o placar de 5 a 3 na Ilha do Retiro.

Já o Vasco vive momento oposto. A equipe carioca só ganhou um ponto em suas últimas cinco partidas e vem de uma derrota de virada no clássico contra o Flamengo. O time cruz-maltino, que já foi líder, ocupa apenas o 12º lugar, com 18 pontos e se encontra mais perto da zona de rebaixamento do que do G-6.

A única novidade no time está na lateral direita. Cayo Tenório está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo e será substituído por Yago Pikachu.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta (Moledo) e Uendel; Johnny (Lindoso), Edenilson, Marcos Guilherme e Patrick; Galhardo e Yuri Alberto (Abel Hernández).

VASCO

Fernando Miguel; Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Junior, Carlinhos e Benítez; Talles e Cano.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horario: 18h15 deste domingo

Juiz: Bráulio da Silva Machado (SC)