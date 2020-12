Inter recebe o Boca Juniors e põe à prova má fase de goleador

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Galhardo tinha 21 gols na temporada com Eduardo Coudet no Internacional. O argentino já saiu há cinco jogos e o atacante segue com o mesmo número. Depois da atuação abaixo do que já demonstrou e do pênalti perdido contra o Atlético-GO, o torcedor colorado se questiona o motivo que faz o seu principal jogador em 2020 não estar apresentando o mesmo rendimento.

Segundo estatísticas do SofaScore, site especializado em estatísticas, Thiago Galhardo fez 15 gols e deu cinco assistências em 18 jogos sob comando de Coudet no Brasileiro. Foram 35 finalizações para isso. Sem ele, considerando as cinco partidas de Abel Braga no comando, Galhardo tentou o gol 15 vezes e apenas deu assistência para o gol de Yuri Alberto, contra o América-MG, pela Copa do Brasil. No mesmo jogo, errou sua cobrança nos pênaltis que eliminaram o Colorado da competição.

E a má fase do goleador será colocada à prova nesta quarta-feira (2), às 21h30, quando o Inter enfrenta o Boca Juniors no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Inicialmente, o jogo estava marcado para a semana passada, mas foi adiado por causa da morte de Diego Maradona.

Além do momento ruim de Galhardo, o Inter também precisa superar a própria má fase. Além de ter caído na Copa do Brasil, o Colorado está em declínio no Campeonato Brasileiro. A equipe, que já foi líder, ocupa a quarta colocação e está cinco pontos atrás do Atlético-MG.

Para encarar o Boca, o Colorado segue com problemas em seu departamento médico. O técnico Abel Braga ainda não apresentou teste negativo para Covid-19 e fica fora do banco de reservas. Outros desfalques pelo mesmo motivo são Edenilson, Caio Vidal e Matheus Jussa. O Inter também não poderá contar com Johnny, com uma lesão muscular.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel, Uendel; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Nonato), D'Alessandro, Patrick; Thiago Galhardo, Yuri Alberto (Mauricio). T.: Abel Braga

BOCA JUNIORS

Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz, Fabra; Salvio (Villa), Campuzano, Capaldo, Cardona; Tevez, Soldano (Zambrano). T.: Miguel Ángel Russo

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Juiz: Esteban Ostojich (URU)