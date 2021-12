Inter planeja seis contratações de "necessidade" para o próximo ano

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional ainda negocia com um treinador para 2022, mas internamente já tem convicção de carências do elenco. São necessidades que ficam acima do técnico e eventuais escolhas do novo comandante. A lista colorada reúne até seis posições desejadas no mercado da bola. O número pode aumentar a partir de saídas e de possíveis pedidos da nova comissão técnica —Paulo Sousa, português que comanda a seleção polonesa, é o nome da vez nas tratativas coloradas para contratar um treinador. A lista de contratações do Inter começa pela lateral direita. Com o retorno de Renzo Saravia ao Porto, o clube gaúcho tem somente Heitor como jogador para a posição. A diretoria busca uma nova opção para a função. Na lateral esquerda, Moisés tem futuro indefinido. O clube gaúcho já encaminhou acerto para permanência do jogador, mas ainda não executou o acordo. É possível que abra mão dos termos e negocie com outro nome para disputar posição com Paulo Victor. No meio-campo, volante é uma das prioridades. Não à toa a diretoria conversou com Felipe Melo, à época em reta final de contrato no Palmeiras. Por fim, o ataque é visto como setor que pode receber até três novos nomes. Dois jogadores de lado, para atuar pelos flancos, e mais um centroavante que dispute posição com Yuri Alberto —titular absoluto da equipe. Até o momento, o Internacional ainda não anunciou reforços. O clube, entretanto, garantiu a permanência de Matheus Cadorini, centroavante destaque no time sub-20 e promovido por Diego Aguirre no segundo semestre de 2021.

