Inter perde para CSA, mas avança nos pênaltis às oitavas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter foi derrotado pelo CSA por 2 a 1, no Rei Pelé, mas avançou às oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer nos pênaltis por 7 a 6.

O time colorado se classificou com 3 a 3 no agregado por ter vencido por 2 a 1 o jogo de ida, no Beira-Rio. A equipe assegurou R$ 3,3 milhões de premiação por passar da terceira fase.

Luiz Adriano, Renê, Jean Dias, De Pena, Wanderson, Matheus Dias e Vitão converteram as cobranças para o Inter, enquanto Maurício desperdiçou. Rodolfo, Thiaguinho, Rhuan Ferreira, Taliari, Luis Felipe, Almir Luan marcaram para o CSA, mas Yago Henrique e Bruno Matias perderam.

Tomas Bastos e Thiaguinho marcaram os gols do time da casa, aos 41 minutos do primeiro tempo e aos 37 da segunda etapa, respectivamente.

Alan Patrick, de pênalti, fez o tento Inter. Ele chegou a igualar o placar aos 19 do segundo tempo, marcando seu oitavo gol na temporada.

A equipe comandada por Mano Menezes aguarda a realização do sorteio para conhecer o adversário na próxima fase. A definição ocorrerá na próxima terça (2), às 13h (de Brasília).

O Inter volta a campo no domingo (30) para enfrentar o Goiás, no Beira-Rio, pela 3ª rodada do Brasileiro. O CSA, por sua vez, estreará na Série C no dia 4 de maio, quando recebe o Confiança.

COMO FOI O JOGO

O Inter não soube aproveitar as chances criadas no primeiro tempo. A equipe tinha o domínio das ações e sufocou o adversário em campo, mas falhava na conclusão das jogadas.

O CSA saiu na frente com um chute de fora da área e apimentou a partida. O resultado parcial fazia com que a decisão fosse para os pênaltis.

Alan Patrick deixou tudo igual para o Colorado na segunda etapa. Maurício saiu do banco e acreditou até o fim na jogada que resultou na penalidade máxima sofrida e convertida por Alan Patrick — na ida, Pedro Henrique havia desperdiçado uma cobrança.

A equipe alagoana arrancou um gol no final e levou para as penalidades. Os comandados por Mano perderam chances para encaminhar a classificação e foram para o desespero nos últimos minutos.

O goleiro Dalberson foi o destaque da partida, mas não evitou a eliminação. Ele protagonizou diversas defesas importantes durante o jogo e pegou um pênalti, só que não foi o suficiente para o CSA.

INTER

Keiller; Igor Gomes, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Gustavo Campanharo (Matheus Dias), Johnny (De Pena), Wanderson, Alan Patrick (Jean Dias) e Pedro Henrique (Maurício); Alemão (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes

CSA

Dalberson; Cedric, Ednei (Paulo Cesar), Rafael Foster (Almir Luan) e Rhuan; Bruno Matias, Moisés Ribeiro (Yago Henrique) e Tomas Bastos (Rodolfo). Thiaguinho, Iago Teles (Luis Felipe) e Gabriel Taliare. Técnico: Vinicius Bergantin

Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Árbitro: Flavio Rodrigues

Assistentes: Danilo Ricardo e Evandro de Melo

VAR: Daiane Muniz

Amarelos: Tomas Bastos, Pedro Henrique, Moisés Ribeiro, Mano Menezes, Thiaguinho e Bruno Matias

Gols: Tomas Bastos (CSA), aos 41'/1ºT; Alan Patrick (INT), aos 19', e Thiaguinho (CSA), aos 37'/2ºT