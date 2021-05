Inter oscila às vésperas do Brasileiro e cria dúvidas sobre estilo

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Prestes a estrear no Campeonato Brasileiro, em duelo com o Sport, às 20h30 deste domingo (30), o Internacional soma incertezas. Antes digno de elogios, com goleadas aplicadas em série, o time colorado vem agora de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

O time comandado por Miguel Ángel Ramírez já é alvo de críticas da torcida, em oposição ao ambiente de esperança e de otimismo dos atletas e dirigentes nos bastidores do Beira-Rio. As dúvidas dos aficionados se justificam pela queda recente de rendimento da equipe.

Depois de perder para Deportivo Táchira (VEN) e Grêmio, o Inter venceu o Olimpia (PAR), mas empatou os dois jogos seguintes, em novo Gre-Nal, que custou a perda do título gaúcho, e diante do Always Ready (BOL). No período, com aproveitamento de 33%, o clube colorado marcou quatro gols e sofreu cinco.

Enquanto isso, o técnico Miguel Ángel Ramírez manteve discurso otimista, de que o time evoluiu. "Nos dois últimos jogos [pela Libertadores, contra Olimpia e Always Ready], fizemos muito mais do que nos jogos em que goleamos. Aproveitamos os espaços, atacamos, construímos. Esses dois jogos me dão uma clara sensação do entendimento do grupo", comentou o treinador.

Apesar da fala, o treinador pode promover mudanças no esquema de jogo colorado. Ramírez mantinha o time sempre no 4-3-3 desde sua chegada. Porém, no período de oscilação, já tentou um 4-4-2 e até uma formação com três zagueiros, liberando os alas ao ataque e aproximando os atacantes e a um meia centralizado.

Sem muito tempo para treinar, pelo menos as opções aumentam para a estreia no Brasileiro. Yuri Alberto volta após suspensão na Libertadores, Taison poderá seguir no time jogando pela primeira vez por duas partidas seguidas, e Patrick, recuperado de lesão, também vira opção no meio-campo.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (30)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)

Transmissão: Premiere