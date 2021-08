Inter negocia Thiago Galhardo com Celta a pedido de Coudet

Foi com Eduardo Coudet no comando do time gaúcho que Galhardo viveu sua melhor fase. Com ele, o atacante marcou boa parte dos 23 gols que fez na temporada passada.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Coudet pediu e o Celta de Vigo está negociando com Inter a contratação de Thiago Galhardo. O atacante de 32 anos deve deixar o Colorado por empréstimo com preço de compra estabelecido.

