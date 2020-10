Inter muda laterais para enfrentar o Sport

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter deve ter mudanças nas duas laterais para pegar o Sport, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 16ª rodada do Brasileiro.

Na esquerda, a opção é técnica. Uendel não atuou contra o Athletico-PR por conta da sequência desgastante de jogos e deve retomar o lugar que estava com Moisés. Na direita, Rodinei substitui Heitor, que tem um desconforto na coxa direita.

Outra novidade do time está no meio-campo. Edenilson cumpriu suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo e volta em lugar de Praxedes. No setor, o desfalque é Boschilia. Por fim, Abel Hernández receberá segunda oportunidade na frente ao lado de Thiago Galhardo.

Ocupando as primeiras colocações do Brasileiro desde o começo do campeonato, o Inter busca a terceira vitória consecutiva. Depois de atravessar uma fase de instabilidade, a equipe colorada se recuperou com triunfos sobre RB Bragantino e Athletico-PR.

Mais uma vez, as apostas coloradas são sobre Galhardo. O atacante é o artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, e marcou sete dos últimos oito gols do time de Eduardo Coudet no torneio.

Se o Inter chega à partida embalado, o mesmo não pode se dizer do Sport. O time pernambucano vinha em um bom momento sob o comando de Jair Ventura, mas sofreu duas derrotas seguidas -Flamengo e Botafogo. A equipe está em nono lugar, com 20 pontos.

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Luciano Juba (Júnior Tavares); Marcão Silva, Ricardinho, Lucas Mugni (Leandro Barcia), Thiago Neves; Hernane, Marquinhos. T.: Jair Ventura

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta, Uendel; Lindoso, Edenilson, Marcos Guilherme (Praxedes), Patrick, Thiago Galhardo; Abel Hernández. T.: Eduardo Coudet

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)