Inter inicia Gauchão com Liziero, mas sem D'Alessandro e mais quatro atletas

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional divulgou sua lista de relacionados para a estreia no Campeonato Gaúcho, marcada para esta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), contra o Juventude. Cinco jogadores não poderão participar do duelo no estádio Alfredo Jaconi, entre eles está D'Alessandro.

