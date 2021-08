Inter faz 4 a 0 no Maracanã e encerra invencibilidade de Renato no Flamengo

PORTO ALEGRE, RS, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional acabou com a invencibilidade de Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Neste domingo (8), o Colorado contou com três gols de Yuri Alberto e um de Taison para vencer por 4 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Gabigol ainda foi expulso no segundo tempo.

Até então, Portaluppi tinha apenas vitórias. Eram sete consecutivas entre Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mas conheceu a primeira derrota logo em uma goleada contra o rival de sua antiga equipe, o Grêmio.

Com a vitória, o Colorado pula para 18 pontos e vira o 11º colocado na classificação. Já o Fla para com 24 pontos no quinto lugar.

Na quarta-feira (11), o Flamengo volta a disputar a Libertadores em jogo de ida das quartas de final contra o Olimpia. Já o Inter atuará novamente só no domingo (15), contra o Fluminense, pelo Brasileirão, em Porto Alegre.

JOGO

O Flamengo fazia um jogo seguro até ver a zaga cochilar e Yuri Alberto abrir o placar. Com a desvantagem, a equipe se desorganizou completamente e não foi mais capaz de reagir, embora ainda tenha levado perigo ao goleiro colorado. Ante a desvantagem, a equipe voltou de peito aberto para a etapa final e deixou os espaços que o Colorado precisava para liquidar a fatura.

Se o Flamengo dominava a bola, o Inter ocupava melhor os espaços. Principalmente na zaga, em que as linhas recuadas protegiam a meta de Daniel. Com praticamente todos os jogadores atrás da linha que divide o gramado, os comandados de Diego Aguirre pretendiam bloquear o bom setor ofensivo rival. Uma vez com a bola, o objetivo passava a ser a busca por uma ligação rápida ao ataque, que deu certo em várias oportunidades refletidas no placar.

O atacante Gabigol foi protagonista no jogo entre Flamengo e Internacional ao ser expulso pelo juiz Paulo Roberto Alves Junior, que alegou que o camisa 9 foi irônico. O artilheiro levou uma falta e aplaudiu Alves após ser punido com o amarelo. Avisado pelo quarto árbitro, o juiz deu o segundo cartão ao jogador e deixou o Fla com 10 jogadores.

A decisão deixou o técnico Renato Gaúcho contrariado. Ele pediu que o mesmo critério fosse adotado nas intervenções do quarto árbitro, mas ficou sem resposta.

Ação de Dia dos Pais

No Dia dos Pais, Flamengo e Mercado Livre darão continuidade à campanha publicitária com Zico, ídolo maior do clube. Após um comercial que reproduziu a voz do "Seu Antunes", pai do camisa 10, o Fla colocou um bandeirão com sua imagem no Setor Norte.

Na peça publicitária, o pai, que era rubro-negro fanático, pede a Zico que marque um gol para ele ver. Por conta de problemas de saúde, ele evitava ver o craque em ação.

FLAMENGO Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Leo Pereira e Filipe Luís; Arão, Diego (Michael), Everton Ribeiro (Thiago Maia) e Arrascaeta (Pedro); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

INTERNACIONAL Daniel; Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado (Caio Vidal), Rodrigo Lindoso, Edenilson (Guerrero), Taison (Palacios) e Patrick; Yuri Alberto (Johnny). Técnico: Diego Aguirre.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 4 INTERNACIONAL

Data: 08/08/2021 (Domingo)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos e Sidmar dos Santos Meurer

VAR: Adriano Milczvski

Cartões amarelos: Diego, Gabigol (FLA); Palacios (INT)

Cartões vermelhos: Gabigol (FLA)

Gols: Yuri Alberto, do Inter, aos 18 minutos e aos 40 minutos do primeiro tempo e aos 25 minutos do segundo tempo; Taison, do Inter, aos nove minutos do segundo tempo.