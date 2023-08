Inter encaminha contratação de lateral e saída de John para time de Ronaldo

Your browser does not support the video tag.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com a janela de transferências fechada, o Inter segue se movimentando no mercado da bola. Após avanço na negociação, noticiada pelo UOL nesta quinta-feira (10), o clube gaúcho encaminhou a chegada do lateral direito Hugo Mallo, que está sem contrato desde que deixou o Celta, da Espanha. Além disso, acertou a liberação do goleiro John, que pertence ao Santos mas irá para o Valliadolid, time de Ronaldo Fenômeno, também na Espanha.

O QUE ACONTECEU

Hugo Mallo, de 32 anos, chega ao time colorado por indicação de Eduardo Coudet, com quem trabalhou na equipe espanhola. Por estar livre durante o período de janela de transferências aberta, ele pode ser inscrito normalmente pelo clube brasileiro.

A contratação se dá pela falta de um lateral direito para disputar posição com Bustos. Igor Gomes, que é zagueiro, e Rômulo, que é volante, vinham atuando improvisados no setor quando necessário.

Mallo defendeu apenas o Celta em sua carreira, além da seleção de base da Espanha.

Já o goleiro John, cujos direitos pertencem ao Santos, será vendido ao Valliadolid. Pela liberação do jogador, que tinha vínculo por empréstimo em Porto Alegre até o fim do ano, o Inter receberá aproximadamente R$ 1,5 milhão.

O clube ainda permanecerá com 15% dos direitos do atleta de olho em uma futura venda.

Mesmo que tenha feito ótimos jogos pelo Inter, John virou reserva a partir da chegada de Rochet, que foi destaque na classificação às quartas de final da Libertadores.