Inter empata com Red Bull Bragantino, deixa vice-liderança e vê Palmeiras mais longe

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional ficou na igualdade com o Red Bull Bragantino. Nesta quarta-feira (28), o empate por 0 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) fez o time gaúcho deixar o segundo lugar na classificação com o Fluminense ao fim da 28ª rodada do Brasileiro. O líder, Palmeiras, ficou ainda mais longe.

Com 50 pontos, a equipe de Mano Menezes foi superada pelo Fluminense, que chegou aos 51 após vencer o Juventude. Já o Palmeiras, que bateu o Atlético-MG, abriu mais dois de vantagem e agora ostenta margem de dez em relação ao time colorado. O Red Bull Bragantino tem 35 pontos e fica em 13º.

O Internacional tem seu próximo compromisso contra o Santos, no sábado (1º), em casa. O Red Bull Bragantino encara o Flamengo, no mesmo dia, no Rio de Janeiro.

Igor Gomes teve sua primeira oportunidade na defesa do Inter. Zagueiro de origem, ele atuou como lateral-direito em razão da suspensão de Bustos e da impossibilidade de atuar de Weverton, que pertence ao Red Bull Bragantino e está no Inter por empréstimo. Com a bola rolando, o jovem ex-Barcelona se mostrou seguro e até arriscou algumas chegadas ao ataque.

O Internacional esteve boa parte do jogo preso na marcação do Red Bull Bragantino. Ainda que conseguisse ficar com a bola e chegar até o campo ofensivo, o elenco colorado esbarrou nas barreiras impostas pelo adversário. Carente de jogadas de Alan Patrick, o time esteve perto de marcar com alguns cruzamentos, mas faltou uma grande chance que pudesse realmente assustar o goleiro Cleiton no primeiro tempo. Aconteceu no segundo, quando Mauricio recebeu cruzamento de Renê, mas chutou para fora.

O Red Bull Bragantino esteve fechado, mas sempre pronto para atacar. Controlando as ações ofensivas do Inter, o time visitante buscava a velocidade de Artur e Helinho para chegar à frente rapidamente quando recuperava a bola. Evangelista e Hyoran não encontraram espaços pela boa marcação de Gabriel e os lados estiveram bem protegidos por Renê e Igor Gomes, tornando as chegadas da equipe de Mauricio Barbieri cada vez mais raras. No segundo tempo, em lances de bola parada e contra-ataques, criou algumas oportunidades e ameaçou bastante.

INTERNACIONAL

Keiller; Igor Gomes (Mauricio), Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, De Pena, Pedro Henrique (David), Edenilson e Alan Patrick (Taison); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Candido; Raul, Lucas Evangelista (Jadsom) e Hyoran (Sorriso); Artur, Carlos Eduardo (Werik Popó) e Helinho (Eric Ramires). Técnico: Mauricio Barbieri

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Artur e Popó (RED)