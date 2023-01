Inter elimina Ska Brasil nos pênaltis e avança às oitavas da Copinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Ska Brasil neste domingo (15) nos pênaltis -5 a 4- após o tempo regular terminar em 0 a 0. Com o resultado, o time do Rio Grande do Sul conquistou a sua vaga para oitavas de final da Copa da São Paulo de Fútebol Júnior.

As duas equipes demonstraram vontade de vencer durante a partida, mas não se traduziu em gols nos dois tempos. A melhor chance do Inter acontece aos 42 minutos, quando Matteo recebeu a bola pela esquerda e dentro da área bateu com firmeza, mas Kuan defendeu. Minutos depois, o rival respondeu com Jhonatan, que ao chutar sofreu a intervenção de João Vitor.

No segundo tempo, umas das melhores chances aconteceu aos 45 minutos. Hugo sofreu pênalti de Bastian e desperdiçou a cobrança.

Já nos pênaltis após o tempo normal, foram 16 cobranças para definir o vencedor. Nas primeiras cinco de cada lado, duas foram perdidas. Kauan defendeu os chutes dos colorados Lipe e Fellipe Resende, enquanto João Vitor pegou a batida de Luan - Wesley mandou por cima.

Classificado às oitavas de final da Copinha, o Inter vai enfrentar o Ituano. O confronto acontece na próxima terça-feira (17). O horário ainda não foi definido