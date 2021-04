Inter divulga inscritos na Libertadores com Taison e mudança em numeração

Victor Cuesta e Patrick, por outro lado, mudam pontualmente de número. O zagueiro, que joga com a camisa 15, na Libertadores vai atuar com número 3. E o meia abandona a camisa 88 para voltar a jogar com o número 5 em jogos do torneio. Ambos retomam a numeração normal em outras competições.

A estreia do Inter na Libertadores acontece na terça-feira (19), contra o Always Ready-BOL, em La Paz. A delegação viaja na véspera da partida e não vai fazer treino em solo boliviano.

