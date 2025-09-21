   Compartilhe este texto

Inter demite técnico Roger Machado após derrota no Gre-Nal

Por Folha de São Paulo

21/09/2025 20h45 — em
Esportes



(UOL/FOLHAPRESS) - Roger Machado não é mais técnico do Internacional. O comunicado foi feito pelo presidente Alessandro Barcellos.

O Inter demitiu Roger Machado após derrota para o Grêmio neste domingo (21), pelo Brasileiro, no Beira-Rio. Após sair na frente, a equipe colorada perdeu por 3 a 2.

Além da derrota no clássico, o Inter foi eliminado da Copa Libertadores e da Copa do Brasil em agosto. No meio da semana, o dirigente D'Alessandro afirmou que iria até o limite com Roger, sem garantir a permanência do técnico.

No Brasileiro, o Inter é o 13º colocado com 27 pontos. Roger Machado teve uma sequência de uma vitória nos últimos cinco jogos do campeonato.

Bastidores da Política - Amor de mentira Bastidores da Política
Amor de mentira

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


Foto: Ricardo Duarte/ Internacional

21/09/2025

Inter perde pênalti no fim e Grêmio vence jogo maluco com choro e VAR

21/09/2025

Inter perde pênalti no fim e Grêmio vence jogo maluco com choro e VAR

21/09/2025

Sport supera gols anulados, bate o Corinthians e vence 1ª como mandante

21/09/2025

Flamengo empata com Vasco e vê gordura em relação ao Palmeiras diminuir

Foto: Paulo Paiva/ Sport

21/09/2025

Corinthians perde do lanterna Sport pelo Brasileiro e vê fim de série invicta

Foto: Adriano Fontes/ CRF

21/09/2025

Flamengo e Vasco repetem primeiro turno e ficam no empate no Brasileiro

Foto: Divulgação

21/09/2025

Mirassol derrota o Juventude e retorna ao G4 do Brasileirão

21/09/2025

Chinês repete 'bolha de ar' e leva ouro no Mundial de natação paralímpica

21/09/2025

CBF discute fair play financeiro com a Conmebol e faz reaproximação

21/09/2025

São Paulo e Bragantino empatam em duelo de golaços no Paulista Feminino

21/09/2025

A tabela do Mundial de Fórmula 1 de 2025

21/09/2025

Francês em um time francês, Dembélé é favorito para rara conquista na Bola de Ouro

21/09/2025

João Fonseca fica de fora do última dia de jogos na Laver Cup

21/09/2025

Vitinho aproveita brechas, supera trio e ganha espaço no Corinthians

21/09/2025

São Paulo chega para clássico contra o Santos com dilemas

21/09/2025

Max Verstappen vence de ponta a ponta no Azerbaijão; Bortoleto é 11º

21/09/2025

Verstappen vence e líder Piastri sai zerado após batida no GP do Azerbaijão

21/09/2025

Andreas destrói em 19min, rouba a cena em 'vestibular' e desencanta em 2025

Foto: João Normando/Amazonas FC

20/09/2025

Amazonas vence o Volta Redonda e quebra a má fase na Série B

20/09/2025

'Somos profissionais': Andreas Pereira minimiza reencontro com Deyverson

20/09/2025

A tabela do Campeonato Brasileiro de 2025

20/09/2025

Andreas marca dois, Palmeiras goleia Fortaleza e segue na caça ao Flamengo

20/09/2025

Andreas marca dois, Palmeiras goleia Fortaleza e segue na caça ao Flamengo

Foto: Reprodução

20/09/2025

Com dois gols de Andreas, Palmeiras goleia Fortaleza por 4 a 1

Foto: Ismael Soares/SVM

20/09/2025

Ceará e Bahia empatam em duelo de chances perdidas no Brasileirão

Foto: Vítor Silva / BFR

20/09/2025

Botafogo supera metade do jogo com um a menos e vence Atlético-MG em casa

20/09/2025

Fluminense aguenta pressão e bate o Vitória em jogo com duas expulsões

Foto: Reprodução Instagram / Fluminense

20/09/2025

Fluminense vence o Vitória por 1x0 pelo Brasileirão

20/09/2025

Polícia do RJ prende 8 membros de organizada suspeitos da morte de torcedor


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!