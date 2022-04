Inter demite Alexander Medina após tropeço na Sul-Americana

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Internacional decidiu pela demissão do técnico Alexander Medina. Nesta sexta-feira (15), a direção do clube se reuniu e definiu a saída. No início da tarde, uma nota oficial confirmou o rompimento. A razão para a queda é a combinação de tropeços na Sul-Americana, no Brasileiro, além das eliminações prematuras no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil. Medina sai do comando do Inter dois dias antes do time gaúcho receber o Fortaleza, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (17).

Uma reunião desde as primeiras horas da manhã tomou os gabinetes do Beira-Rio. Nela, a direção alinhou detalhes de pagamento da multa rescisória do profissional, estipulada em aproximadamente R$ 7 milhões, para rompimento imediato do vínculo que iria até o fim da temporada.

Medina comandou o Inter por 17 jogos, com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas. O time marcou 17 gols e sofreu 20.

Além de não chegar à final do Estadual, eliminado na semifinal contra o Grêmio, o time colorado ainda caiu na primeira fase da Copa do Brasil, eliminado pelo modesto Globo-RN.

No Brasileiro, estreou com derrota para o Atlético-MG, e na Sul-Americana não conseguiu vencer o 9 de Octubre (Equador) na estreia, e o Guaireña (Paraguai), nesta quinta-feira (14), em casa.

O substituto será trabalhado pelo comando do clube nos próximos dias. Cauan de Almeida deve comandar o time no domingo, contra o Fortaleza.

NOTA OFICIAL DO INTER

O Sport Club Internacional comunica que Alexander Medina não é mais técnico do time. Também deixam o clube os auxiliares Fernando Machado e Jadson Vieira; os preparadores físicos Alexis Olariaga e Richard González; e o analista de desempenho Mariano Levisman. O Clube agradece e deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras. O auxiliar técnico Cauan de Almeida assume como interino a partir do treino de sábado.