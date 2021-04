Inter de Limeira vence Ituano e deixa vice-lanterna do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Inter de Limeira venceu o Ituano por 1 a 0 nesta quarta-feira (21), em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Rondinelly anotou o gol dos donos da casa já no final do primeiro tempo. Com o resultado, o time alvinegro deixou a vice-lanterna geral da competição e, agora com seis pontos, voltou à briga do Grupo A por vaga nas semifinais. Já o clube de Itu, com quatro derrotas seguidas, continua na última posição do Grupo C, com sete pontos. Na próxima rodada, eles enfrentarão Ponte Preta e São Paulo, respectivamente.

Contra a Ponte, São Caetano ainda tenta desencantar no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua oitava partida no Paulista, o São Caetano ainda tenta sua primeira vitória na competição, desta vez em duelo com a Ponte Preta a partir das 22h15 desta quinta-feira (22). O jejum de triunfos, aliás, vai além do Estadual, no qual é lanterna, com apenas dois pontos: desde outubro do ano passado, quando bateu o Joinville pela Série D, foram 14 jogos, com 11 derrotas e 3 empates. A Ponte, por sua vez, busca se recuperar da recente derrota para o Red Bull Bragantino -ao menos, já soma duas vitórias no torneio e é terceira do Grupo B, com sete pontos.