Inter cura ressaca por queda na Libertadores com vitória sobre rival Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter bateu o Grêmio por 3 a 2, em clássico quente deste domingo dentro do Beira-Rio, válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Valencia, Wanderson e Alan Patrick pelo lado colorado e, para o Grêmio, João Pedro e Suárez descontaram.

O Inter venceu o primeiro Grenal do ano logo na última oportunidade. Com os três pontos, o Colorado respira mais tranquilo na tabela, garantindo cinco pontos de distância para o Z-4.

Dominado pelo rival em boa parte do jogo, o Grêmio demorou para reagir e agora vê a ponta da competição mais longe ainda, graças à vitória do Botafogo. São 11 pontos de diferença com 12 jogos restantes.

Após a parada do nacional por conta da data Fifa, o Inter volta para a 27ª rodada contra o Bahia, fora de casa, no dia 18. Já o Grêmio receberá o Athletico, no mesmo dia.

INTER

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Gabriel), Aránguiz (Nicolás Hernández), Maurício (Igor Gomes) e Wanderson (Rômulo); Alan Patrick e Enner Valencia. T.: Eduardo Coudet.

GRÊMIO

Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Galdino), Pepê e Cristaldo (Nathan); Ferreira (Lucas Besozzi) e Luis Suárez. T.: Renato Gaúcho.

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS).

Data e horário: 8 de outubro de 2023, às 16h (de Brasília).

Cartão Amarelo: Jhonny (Inter), aos 13, Kannemann (Grêmio), aos 28 e Mercado (Inter), aos 38 do primeiro tempo. Ferreira (Grêmio), aos 6, Villasanti (Grêmio), aos 17, Renê (Inter), aos 20 e Igor Gomes (Inter), aos 36, Valencia (Inter), aos 45, Nicolás Hernández (Inter), aos 47 e Geromel (Grêmio), aos 48 do segundo tempo.

Gols: Valencia (Inter), aos 5 do primeiro tempo. Wanderson (Inter), aos 3, João Pedro (Grêmio), aos 21, Alan Patrick (Inter), aos 24, Suárez (Grêmio), aos 28 do segundo tempo.