Inter confirma saída de Diego Aguirre do comando da equipe para 2022

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Internacional e Diego Aguirre acertaram o rompimento do contrato que o treinador tinha com o clube até dezembro de 2022. A saída já era esperada e dependia de um acordo entre as partes, o que aconteceu nesta quarta-feira (15), segundo apurou a reportagem. Mais tarde, o clube oficializou a saída em nota oficial.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, o técnico entendeu o momento do clube e abriu mão de algumas situações. Por mais que desejasse uma pré-temporada e o processo de montagem do elenco, algo que não teve, pois assumiu o time em meio à temporada 2021, ele reconheceu que a queda de rendimento na reta final do Brasileiro acabou pesando.

O clube colorado agora parte de vez para a busca por um substituto. Os nomes mais fortes no momento são Sebastián Beccacece, Roger Machado e Eduardo Dominguez.

Aguirre chegou para substituir Miguel Ángel Ramírez e com objetivo de levar o time colorado à próxima Libertadores. Ainda que tenha chegado perto durante boa parte do Brasileiro, acabou não atingindo este objetivo.

O técnico ainda esteve entre os cotados para assumir a seleção do Uruguai, o que não aconteceu. O escolhido foi Diego Alonso.