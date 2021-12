Inter coloca Alexander Medina à frente na busca por novo técnico

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está pronto para entrar de vez na negociação por um novo treinador. Entre os finalistas na lista de avaliação, desponta o nome do uruguaio Alexander Medina, do Talleres (ARG). O profissional tem vínculo se encerrando com o clube argentino e também está na mira do San Lorenzo (ARG).

O bom trabalho realizado na equipe de Córdoba chamou a atenção do clube colorado. Dentro do perfil de jogo procurado pela direção gaúcha, ele está, neste momento, à frente dos principais concorrentes pelo cargo de técnico.

Eduardo Dominguez, do Colón (ARG), e Sebastián Beccacece, do Defensa y Justicia (ARG), seguem na lista de avaliados. O também argentino Juan Antonio Pizzi e Roger Machado, ambos desempregados, ficaram para trás.

Na quinta-feira (16), o vice-presidente de futebol do Inter, Emilio Papaléo Zin, fez elogios a Medina e confirmou que o treinador "está no radar" do Inter em entrevista à Rádio Guaíba.

Segundo a imprensa argentina, o profissional deve ser reunir com a direção colorada e definir seu futuro até a próxima semana. "El Cacique" também está nos planos do San Lorenzo e tem ainda como opção permanecer no Talleres para o ano que vem.

A disputa não será fácil de ser vencida pelo clube brasileiro. O Talleres, por exemplo, tem vaga na Libertadores do ano que vem e promessa de investimento forte.