Inter cede empate ao Sport no fim e chega a três jogos sem vitória

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional foi absoluto no primeiro tempo, chegou a abrir dois gols de vantagem, mas levou empate do Sport na estreia do Campeonato Brasileiro. O placar de 2 a 2, neste domingo (30), no estádio Beira-Rio faz o time de Miguel Ángel Ramírez chegar a três partidas sem vitória. Nos seis jogos mais recentes, a equipe venceu apenas uma vez.

Edenilson e Rodrigo Lindoso marcaram para o Inter. Thiago Neves e André anotaram para o Sport. O gol de empate, aos 40 minutos do segundo tempo, chegou a ser anulado pela arbitragem. O VAR entrou em ação e retirou o impedimento, validando a bola na rede.

O Inter volta a campo diante do Vitória, pela Copa do Brasil, na quinta-feira (3). O Sport atua de novo contra o Fortaleza, domingo (13), no Ceará.

JOGO

O Inter se impôs nos primeiros minutos e dominou o Sport a partir do grande volume de jogo. Com Caio Vidal e Mauricio, o time gaúcho conseguiu ter profundidade e explorar bastante o campo ofensivo. Assim, gerou o lance que terminou em pênalti e gol. Ainda no primeiro tempo, no entanto, a equipe encontrou dificuldade na hora de criar diante da pressão adversária. A bola parada ajudou, pouco antes do intervalo.

Depois de ser dominado na primeira parte do jogo, o Sport reagiu. Antes do intervalo, o time de Recife passou a adiantar mais um jogador para pressionar a saída de bola do Inter. A pequena alteração criou problema na circulação colorada e rendeu algumas chances. Em uma delas, Marcelo Lomba foi herói em duas conclusões seguidas.

No segundo tempo, a marcação do Sport rendeu maior segurança defensiva. Depois de pênalti convertido por Thiago Neves, o time visitante conseguiu se impor mais e passou a pressionar a defesa do Inter. Bolas longas e às costas da defesa fizeram surgir boas chances. Em uma delas, André aproveitou sobra na área para marcar.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson (Nonato), Taison (Patrick); Caio Vidal (Palacios), Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Mauricio (Praxedes) Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

SPORT

Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Sander (Marquinhos); Marcão, Ricardinho, Paulinho Mocelin (Maxwell), Júnior Tavares e Thiago Neves (Gustavo); Mikael (André) Técnico: Umberto Lozer.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 2 SPORT

Data e hora: 30/05/2021 (domingo), às 20h30 (horário de Brasília)

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ribeiro

VAR: Péricles Bassols

Cartões amarelos: Mauricio, Moisés, Lucas Ribeiro (INT)

GOLS: Edenílson, do Inter, aos 18 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Lindoso, do Inter, aos 44 minutos do primeiro tempo; Thiago Neves, do Sport, aos 16 minutos do segundo tempo; e André, do Sport, aos 45 minutos do segundo tempo.