Inter bate o América-MG e chega à quinta vitória seguida em casa

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu sua quinta partida seguida em casa, nesta quarta-feira (13), ao fazer 3 a 1 no América-MG, no Beira Rio, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Patrick abriu o placar, mas Ademir igualou dois minutos depois, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o camisa 88 fez seu segundo gol na partida. Yuri Alberto, aos 44 minutos, anotou o terceiro do Inter e foi celebrar com a torcida.

O resultado manteve o time gaúcho em sétimo, agora com 39 pontos —um a menos que o Corinthians, que fecha o G6, mas tem um jogo disputado a mais. Antes do América, o clube colorado havia batido Fluminense, Bahia, Fortaleza e Chapecoense.

O América-MG, por sua vez, ficou no décimo lugar, com 31 pontos, mas poderá perder posições até o final da rodada, nesta quinta (14).

O próximo jogo do Inter será contra o Palmeiras, fora de casa, no domingo (17). Já o América-MG pegará o Bahia em casa no sábado (16).

INTERNACIONAL

Daniel; Saravia, Mercado, Cuesta e Moisés (Zé Gabriel); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Mauricio (Caio Vidal); Patrick (Paulo Victor) e Taison (Cadorini); Yuri Alberto. T.: Diego Aguirre

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric (Ferreira), Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Lucas Kal (Toscano) e Marlon; Juninho, Juninho Valoura (Bruno Nazario) e Felipe Azevedo (Rodolfo); Ademir e Fabrício Daniel (Ribamar). T.: Vagner Mancini

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Renda: R$ 426.240,00

Público: 9.711 (presentes)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Cartões amarelos: Felipe Azevedo e Ribamar (AME)

Gols: Patrick (INT), aos 13', e Ademir (AME), aos 15'/1ºT; Patrick (INT), aos 17', e Yuri Alberto (INT), aos 44'/2ºT