Inter alivia folha em mais de R$ 2 milhões e quer redução ainda maior

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Antes de reforçar o grupo de jogadores, o Internacional busca equilibrar suas finanças. Ao se desfazer de mais de dez jogadores, o clube aliviou a folha mensal em aproximadamente R$ 2,2 milhões. A meta é enxugar isso ainda mais.

Conforme publicou o UOL Esporte na última semana, o time colorado fez vários tipos de composição para saída de jogadores —empréstimos, atletas que não renovaram contrato, liberação em troca de percentual, repasses, entre outros moldes de negociação.

Tudo isso para atingir a esperada redução da folha de pagamento. O último nome a ingressar na lista de atletas que deixam o clube do Beira-Rio é o lateral esquerdo Uendel, cujo destino será o Cuiabá em empréstimo de uma temporada.

"Nosso primeiro compromisso é com a redução de custos. Dentro de uma possibilidade financeira, equacionando o investimento, poderemos fazer. Mas este é nosso primeiro compromisso", salientou o executivo de futebol Paulo Bracks.

O Internacional ainda tem jogadores que podem ser liberados sem impor dificuldades ou que aguardam oficialização de proposta para ser analisada. Entre os jogadores que poderiam ser liberados estão Marcos Guilherme e Rodrigo Lindoso.

Marcelo Lomba e Edenilson, por sua vez, fazem parte do outro grupo, de atletas alvos de investidas mais firmes no mercado da bola. O goleiro está na mira de um clube da MLS (liga norte-americana de futebol), e o volante, entre os possíveis investimentos do Atlético-MG.

"Eu entendo como natural a procura do mercado. Assédio a jogador significa sucesso do elenco, que é vice-campeão brasileiro. Entendo até como elogio ao trabalho que está sendo feito. São contratos muito seguros, que têm multas, e, se tiver algum tipo de iniciativa de algum clube, vamos sentar e analisar. E é bom que tenham assédio, isso valoriza o nosso elenco", acrescentou Bracks.

A relação de atletas que atraem interesse do mercado ainda conta com Patrick e Johnny, que não receberam proposta, mas são citados como possibilidades de equipes do exterior. Independentemente do que venha a se tornar concreto, o Inter está decidido a reduzir ainda mais seus gastos, contando com saída de jogadores.

"Estamos satisfeitos com os jogadores que temos no elenco. Mas a tendência é que seja diminuído o número de atletas que temos hoje. É possível que tenhamos mais saídas do que entradas. Com muita calma, paciência, é uma análise que está se fazendo, a comissão técnica começou a trabalhar nesta semana, e, aos poucos, vamos moldando a temporada", explicou.

No sentido contrário, a direção do Inter ainda não fez nenhuma contratação. Antes de agir com firmeza para agregar atletas ao elenco, o clube espera uma avaliação mais profunda do treinador Miguel Ángel Ramírez.

Além disso, foi premissa durante a campanha que levou Alessandro Barcellos à presidência do clube a utilização constante das categorias de base. Ou seja, qualquer movimento no mercado ocorrerá apenas após a conclusão de que a formação de atletas não oferece opção de valor semelhante.

O primeiro reforço deve ser confirmado nesta semana. Carlos Palacios deixará o Unión Espanhola (CHI) para assinar com o time colorado. O atacante de 20 anos tem passagem pela seleção chilena e é considerado uma aposta de futuro.