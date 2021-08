Inter acerta negociação, e Thiago Galhardo vai para o futebol espanhol

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Galhardo foi liberado pelo Inter para realizar exames e assinar com Celta. A negociação de empréstimo até o meio do ano que vem, com cláusula de compra, está muito bem encaminhada.

O Colorado recebe aproximadamente 500 mil euros (R$ 3,1 milhões na cotação atual), além de ficar livre do pagamento de salários do atleta. Galhardo parte com cláusula de compra estabelecida para venda ao fim do vínculo.

O jogador já ficou fora da partida contra o Santos, neste domingo (22). A conclusão do acordo depende apenas da conclusão de trâmites burocráticos, mas está acertada.

A chegada do atacante reflete pedido do técnico Eduardo Coudet, com quem Galhardo viveu sua melhor no Inter. Boa parte dos 23 gols e das 10 assistências que ele deu na temporada passada foram sob comando do argentino.

Na atual temporada, o atleta de 32 anos fez 11 gols e uma assistência em 28 jogos pelo Inter.

"São coisas que acontecem a toda hora. Jogadores que vão, que vem. Assim como Thiago está perto de sair, pode ter outro jogador para somar. São coisas normais", disse Diego Aguirre após o último jogo do Colorado.