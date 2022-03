Inter acerta contratação de Alexandre Alemão, que se apresenta amanhã

A contrapartida ao Avaí será feita com dois atletas por empréstimo. Até o momento não foram definidos os nomes a serem cedidos. O clube catarinense pediu Caio Vidal, mas o jogador não tem interesse e pretende recuperar espaço no Colorado. Outra alternativa é Lucas Ramos. O tema será debatido nos próximos dias.

Alemão pode atuar tanto aberto pelos lados quanto centralizado, dando ao técnico Alexander Medina opções de modificar as características do time a partir da entrada dele.

A carreira do atleta aponta passagem pelo futebol japonês e equipes de menor expressão antes do Avaí.

