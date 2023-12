Instituto Vini Jr. investe em escola de Cabrobró-PE, a primeira do Nordeste

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Instituto Vini Jr. segue ampliando seu leque de investimento em educação nas camadas mais populares do Brasil e inaugurou seu projeto em uma escola de Cabroró, no interior de Pernambuco, sendo a primeira do Nordeste a ganhar este apoio.

O investimento aconteceu em parceria com a Fundação Casas Bahia, empresa em que o atacante do Real Madrid é garoto-propaganda.

A escola escolhida foi a Brígida de Alencar e contemplará cerca de 40 alunos, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A escola recebeu um enxoval tecnológico que conta com TV, notebook, tablet e smartphones. Assim, os alunos terão acesso ao Aplicativo Base, um software educacional desenvolvido pelo Instituto e referenciado pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC.

"A sala do Instituto Vini Jr. é de grande importância para a nossa escola. A expectativa é alta para que possamos receber ainda mais alunos, além de oferecer uma oportunidade extra para aqueles que estão aqui conosco", disse Elaine Alves, diretora da escola Brígida de Alencar.

"No Instituto Vini Jr. acreditamos que, através das escolas públicas, seremos capazes de transformar a educação do nosso país. Inaugurar um novo CT Base em Cabrobó representa, portanto, mais um grande passo nessa construção. É o início de um grande plano que pretendemos implementar no Nordeste do Brasil", afirma Victor Ladeira, diretor executivo do Instituto Vini Jr.

INSTITUTO VINI JR. GANHOU PRÊMIO DA FIFA

O Instituto Vini Jr. ganhou o Prêmio Sócrates este ano, concebido pela Fifa às instituições filantrópicas de destaque de jogadores de futebol. O próprio Vinícius Júnior foi quem recebeu o troféu.

O instituto foi criado em 2020 pelo jogador do Real Madrid e sua família, e se propõe a desenvolver colaborativamente com as escolas públicas brasileiras em inovações tecnológicas nos processos de ensino.

Atualmente, o Instituto Vini Jr. está presente em oito escolas públicas: duas em São Gonçalo (RJ), duas na cidade do Rio de Janeiro, três em Mesquita (RJ), uma em Rio Preto (MG) e uma em Novo Hamburgo (RS), além da recém-inaugurada em Cabroró (PE).

O projeto já alcança cerca de 4,5 mil estudantes do primeiro segmento do Ensino Fundamental e envolve cerca de 225 profissionais de educação.