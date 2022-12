Ingleses consideram ter jogado melhor e lamentam eliminação ante a França

AL KHOR, QATAR (FOLHAPRESS) - Jogadores e treinador da Inglaterra declararam depois da partida que jogaram melhor que a atual campeã mundial, a França, e que eram merecedores de avançar às semifinais da Copa do Qatar.

A derrota por 2 a 1 no estádio Al Bayt acabou com a pretensão do English Team de conquistar o título mundial pelas segunda vez -a primeira foi em 1966, em solo inglês.

"Foi uma noite muito difícil, é duro saber que perdermos, pois tivemos as melhores chances no jogo. Fizemos uma boa competição. Foi empolgante assistir aos nossos jogos", declarou o centroavante Harry Kane, que bateu dois pênaltis, acertando um e desperdiçando outro, que resultaria no empate.

"Eu estava confortável no primeiro [pênalti] e também no segundo. Errei na execução. Dói agora, provavelmente vai doer por um período longo. Mas sou um líder no time e assumi a responsabilidade [de bater as penalidades]", afirmou o camisa 9.

Maior nome do time e artilheiro da Copa de 2018, na Rússia, Kane encerra o Mundial qatariano com dois gols, distante do topo da lista de goleadores -o francês Mbappé a lidera, com cinco.

Apesar da falha contra a França, ele recebeu elogios do treinador Gareth Southgate: "[Kane] foi sempre fantástico. Não teríamos chegado até aqui [Copa do Mundo] sem todos os gols que ele marcou para nós".

Sobre a partida em Al Khor, o técnico, que conversará com dirigentes da federação de futebol da Inglaterra para decidir se prossegue ou não no cargo, disse que "pelo que jogamos, merecíamos mais, mas no fim o que contam são os gols".

A Inglaterra teve mais posse de bola que a França (57% a 43%), finalizou mais a gol (16 a 8), trocou mais passes (503 a 378) e cometeu menos faltas (10 a 14) que os franceses. "Tínhamos time para disputar o título", afirmou Southgate.

A mesma sensação de frustração tiveram o volante Declan Rice e o zagueiro Harry Maguire. "Jogamos bem. A melhor equipe perdeu", disse o primeiro. "Estou desapontado, pois acreditava que poderíamos ganhar o campeonato. Mas isso é futebol, às vezes o melhor não ganha", afirmou o segundo.

Antes de perder da França, a Inglaterra derrotou Irã (6 a 2), País de Gales (3 a 0) e Senegal (3 a 0, nas oitavas de final) e empatou com os EUA (0 a 0).

Capitão do time, Kane ainda disse estar esperançoso em relação ao desempenho da seleção na Eurocopa de 2024.

"Temos um futuro brilhante, espero que o treinador continue, estou muito feliz com ele. Temos ótimos jogadores jovens, uma turma excelente que está chegando ao seu melhor nível."