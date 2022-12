Inglês será o árbitro da partida entre Brasil e Croácia

É sua primeira participação em uma Copa do Mundo. Em novembro de 2018 ele apitou o amistoso entre Brasil e Camarões, com vitória brasileira por 1 a 0, gol de Richarlison.

Ele terá como auxiliares os também ingleses Stuart Burt e Gary Beswick. O holandês Pol Van Boekel estará no comando do VAR.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O inglês Michael Oliver será o árbitro da partida entre Brasil e Croácia, sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Será o terceiro jogo dele neste Mundial.

