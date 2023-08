Inglaterra terá descanso e contato com familiares antes de encarar Espanha

SYDNEY, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória por 3 a 1 sobre a Austrália, as jogadoras da Inglaterra falaram sobre comemorar a classificação para a final ao lado da família antes de virar a chave visando à Espanha.

O QUE ACONTECEU

Cheias de sorrisos e gritos de comemoração na saída do campo, as jogadoras da Inglaterra ainda tentavam entender a sensação de chegar à final da Copa quando passavam pela zona mista do estádio de Sydney.

Depois da vitória sobre as donas da casa, as inglesas vão ter um dia de folga ao lado dos vários familiares que foram à Austrália.

Diferentemente do Brasil e assim como várias outras seleções, elas vem recebendo o suporte e encontrando com os familiares nos hotéis e dias de folga. Na sexta-feira, a Inglaterra inicia a preparação para a final.

Na saída do campo, era possível ouvir alguns gritos de comemoração no caminho das atletas para o vestiário.

O QUE ELAS DISSERAM:

Rachel Daly: "Eu não sei ainda o que estou sentindo. É absolutamente incrível. É uma sensação que nunca tive antes. Nunca estivemos em uma final de Copa. É uma sensação especial, uma sensação que todos precisamos aproveitar esta noite para depois nos concentrarmos na Espanha".

Ella Toone: "Todos nós temos famílias que vieram do outro lado do mundo para nos apoiar. Quando você joga, sempre tem isso no fundo do seu cérebro, todo mundo em casa apoiando, todo mundo aqui apoiando. Eles foram incríveis para nós e é legal vê-los depois do jogo, celebrar essas memórias com eles".

Ella Toone: "Definitivamente vamos celebrar esta noite. Vamos apreciar o momento, mas deve ser uma virada rápida para um dos maiores jogos da nossa carreira. Vamos nos recuperar de novo e amanhã teremos um bom dia com os familiares. É sempre bom para desligar e depois definitivamente vamos ser melhores. Vamos apreciar o momento. É sempre bom para desligar um pouco".

Chloe Kelly: "É incrível, eu acho que mostra o caráter deste grupo e o estafe. Você não vê o trabalho que eles fazem nos bastidores, mas é incrível ir para outra final. Nosso foco agora muda, descansamos, nos recuperamos e voltamos para o treino".