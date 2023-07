Inglaterra resolve em 5 min, vence a Dinamarca e encaminha vaga na Copa feminina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um golaço de James aos cinco minutos de jogo, a Inglaterra venceu a Dinamarca, nesta sexta-feira (28), por 1 a 0, no Allianz Stadium, em Sydney (AUS), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo feminina.

Inglaterra criou pouco, mas contou com a pontaria de Lauren James. As britânicas agrediram durante toda a primeira etapa, e administraram no segundo tempo.

Já as dinamarquesas tentaram, sem sucesso, nos contra-ataques. A goleira inglesa Earps fez poucas intervenções no jogo, e a melhor chance da Dinamarca, no fim do segundo tempo, ficou na trave.

O resultando colocou a classificação antecipada das inglesas nas mãos da China. Um triunfo chinês adia a definição para a última rodada.

A Dinamarca conheceu a primeira derrota, e pode sair da zona de classificação. Uma vitória chinesa por dois gols de saldo coloca as dinamarquesas na terceira posição, mas ainda com chance de ir ao mata-mata.

Na última rodada, a Inglaterra encara a China, e a Dinamarca enfrenta o Haiti. As partidas serão às 8h (de Brasília) de terça-feira (1).

COMO FOI O JOGO

A Inglaterra propôs o jogo, e abriu o placar logo aos cinco minutos. As Leoas empurram a Dinamarca desde o início do jogo, encontrando espaço tanto pelo centro quanto pelos lados do ataque, e contaram com a pontaria de James para sair na frente.

Dinamarca complicou nos contra-ataques, mas faltou pontaria. Após segurar a pressão inicial da Inglaterra, as dinamarquesas buscaram roubadas de bola e saídas em velocidade, chegando algumas vezes com liberdade, mas pecando na hora de finalizar.

Inglaterra perdeu Walsh, que saiu aplaudida. A jogadora caiu sozinha durante o primeiro tempo e com dores no joelho. Ela saiu de maca, cobrindo parcialmente o rosto com a camisa, e foi aplaudida por ingleses e dinamarqueses.

Segundo tempo foi truncado, e com poucas chances de gol. A Dinamarca subiu a marcação, complicando a troca de passes e saída de bola inglesas, e parou na trave na melhor chance do jogo. Do outro lado, com menos espaço para construir com a bola nos pés, as britânicas levaram maior perigo nas bolas paradas, mas sem a intensidade da primeira etapa.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Golaço! Aos 5 minutos do primeiro tempo, James recebeu de Daly na entrada da área, limpou e chutou no canto esquerdo, sem chances para Christensen.

Goleira dinamarquesa brilhou. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Christensen segurou, em dois tempos, o chute de Sevecke. No lance seguinte, ela pegou um chute de primeira de James.

Quase o empate. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Madsen recebeu na área, encarou Greenwood e finalizou à direita de Earps, mas a bola saiu.

Levou perigo. Aos 36 minutos do segundo tempo, Daly alçou a bola na área, e England cabeceou com perigo, mas a bola foi por cima do gol.

Na trave. Aos 41 minutos do segundo tempo, Sorensen recuperou a bola na linha de fundo e alçou na área. Vangsgaard cabeceou firme e viu a bola carimbar a trave.

Estádio: Allianz Stadium, em Sydney, na Austrália

Arbitragem: Tess Olofsson

Assistentes: Lucie Ratajova e Polyxeni Irodotou

Gols: James (Inglaterra), aos 5 minutos do primeiro tempo

Público: 40.439

INGLATERRA

Earps, Bronze, Greenwood, Bright e Daly; Walsh (Coombs), Stanway e Toone (Hemp); James, Kelly e Russo (England). Técnica: Sarina Wiegman. T.: Sarina Wiegman-Glotzbach

DINAMARCA

Christensen, Ballisager (Thogersen), Sevecke, Boye e Veje; Hasbo (Vangsgaard), Holmgaard e Kuhl; Harder, Madsen (Sorensen) e Thomsen. T.: Lars Sondergaard