Inglaterra pressiona a Croácia e vence pela 1ª vez na estreia da Eurocopa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inglaterra venceu a Croácia por 1 a 0, neste domingo (13), no Estádio de Wembley. A partida marcou a estreia das duas equipes na Eurocopa. Com gol de Sterling, os comandados de Gareth Southgate saíram na frente da briga pela liderança do grupo D.

Esta foi a primeira vez que os ingleses vencem em uma estreia de Eurocopa. O resultado fez jus ao que o confronto apresentou em seus 90 minutos. Com um setor ofensivo muito eficiente e veloz, a Inglaterra fez o goleiro Livakovic trabalhar bastante para evitar uma maior diferença no placar.

Com os três pontos conquistados, a Inglaterra assume o primeiro lugar do Grupo D. Já a Croácia, sem pontuar, fica com a lanterna. As colocações podem mudar com o resultado da partida entre Escócia e República Tcheca, que acontecerá na segunda-feira (14), às 10h (de Brasília).

O JOGO

A primeira etapa começou com uma forte pressão da Inglaterra. Nos 10 primeiros minutos foram três chegadas que levaram muito perigo ao gol de Livakovic. A primeira foi aos 5 minutos, com Foden, que acertou a trave.

Além do jovem do Manchester City, Sterling e Phillips colocaram o arqueiro para trabalhar. Depois da forte pressão, a Croácia começou a se organizar defensivamente e impediu que os ingleses tivessem mais chances perigosas.

Com um jogo mais equilibrado, ambas as equipes começaram a buscar alternativas para furar os setores defensivos, mas não tiveram muito sucesso.

O primeiro tempo acabou com três finalizações da Inglaterra, contra duas da Croácia. Em posse de bola, os ingleses ficaram com 58% a 42%.

O segundo tempo começou com a Inglaterra impondo o ritmo de jogo, novamente. Porém, aos 9 minutos, a Croácia teve sua primeira chegada de perigo. O camisa 10 Modric acertou um chute de fora da área e fez Pickford trabalhar.

Dois minutos depois, a Inglaterra abriu o placar. Após uma boa jogada de Phillips, Sterling recebeu cara a cara com o goleiro croata e abriu o placar para os ingleses.

A pressão não parou por aí. Aos 15 minutos Mount cruzou e encontrou Harry Kane, que chutou para fora.

Com o placar ao seu favor, a Inglaterra realizou algumas mudanças e trabalhou para manter o resultado conquistado com o gol de Sterling. Ainda assim, levou perigo para o arqueiro croata, que contou não só com boas defesas, mas também com a sorte de algumas bolas que não foram na direção do gol.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

A Inglaterra volta aos gramados na sexta-feira (18) contra a Escócia. Depois disso, finaliza sua participação na fase de grupos contra a República Tcheca, na terça-feira (22).

Já a Croácia enfrenta a República Tcheca na sexta-feira (18) e faz o último jogo da fase de grupos contra a Escócia na terça-feira (22).