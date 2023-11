Inglaterra não encanta, mas vence Malta nas Eliminatórias da Eurocopa

Aos 29 minutos, a seleção inglesa conseguiu uma grande jogada coletiva, com Foden recebendo um passe de Walker e acionando Saka. O ponta ajeitou para Kane, que apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol, ampliando o placar.

Após o gol, o ritmo da partida diminuiu consideravelmente, com a Inglaterra encontrando dificuldades na construção de jogadas e ambas as seleções indo para o intervalo sem finalizar ao gol.

Malta segue sem ganhar nenhuma partida no torneio e é o lanterna do grupo.

O jogo não valia muito para os ingleses, que já entraram em campo classificados e garantidos na primeira posição do Grupo C.

