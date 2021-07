Inglaterra encara a Dinamarca e tenta superar barreira das semifinais

Os dinamarqueses, claro, prometem não ser adversários fáceis. Depois da parada cardíaca de Eriksen ainda na primeira rodada, a equipe conseguiu se classificar com uma vitória sobre a Rússia no último jogo da fase de grupos e embalou uma sequência de vitórias. País de Gales, em goleada por 4 a 0 nas oitavas, e República Tcheca, derrotada por 2 a 1 nas quartas, ficaram pelo caminho.

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Desde que Gareth Southgate chegou ao comando da Inglaterra, a seleção disputou duas semifinais. Em ambas, contra Croácia (Copa do Mundo) e Holanda (Liga das Nações), foi eliminada na prorrogação. Ao entrar em campo contra a Dinamarca nesta quarta-feira (7), às 16h, no estádio de Wembley, em jogo com transmissão do SporTV, o time tentará deixar para trás esse histórico recente e também um mais longo: nunca superou a barreira das semifinais na Eurocopa.

