Inglaterra empata com Alemanha e marca passagem para Copa do Mundo

A seleção inglesa foi atrás e Harry Kane conseguiu, aos 38 minutos da etapa final, converter um pênalti a favor dos ingleses. Placar Inglaterra 3 x 2 Alemanha, mas esta foi buscar o empate e fechou o placar com gol marcado por Havertz, aos 42 minutos do 2º tempo. Placar final: 3 a 3.

O empate de 3 a 3 foi conseguido após os ingleses estarem perdendo para a seleção alemã pelo placar de 2 a 0. O empate de 2 a 2 chegou com gols marcados por Luke Shaw e Mason Mount no intervalo de quatro minutos.

