Inglaterra e Itália desperdiçam chances e ficam em 0 a 0 na Liga das Nações

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Inglaterra e Itália se enfrentaram no estádio Molineux, do Wolverhampton, e ficaram no 0 a 0, pela terceira rodada da Liga das Nações. O jogo foi marcado pelas chances desperdiçadas por ambos os times.

Na rodada anterior, os ingleses empataram com a Alemanha por 1 a 1, enquanto os italianos venceram em casa a Hungria por 2 a 1. Já na próxima rodada a Inglaterra encara os húngaros, em casa, e a Itália visita os alemães. Ambos os jogos são no dia 14 de junho.

O resultado deixa a situação dos ingleses bem complicada, já que continuam sem vencer na competição, com dois empates e uma derrota, ocupando a lanterna do grupo 3. Já os italianos lideram com cinco pontos.

PRESSÃO DOS INGLESES

O jogo começou com a Inglaterra pressionando e quase abrindo o placar. Foram duas boas chances nos minutos iniciais, com Mount e Abraham, e aos oito minutos o meia do Chelsea teve nova chance, desta vez acertando a bola no travessão do goleiro Donnarumma.

CHANCE DESPERDIÇADA

Aos 24 minutos, a Itália respondeu e ficou muito perto de abrir o marcador. O volante Tonali aproveitou cruzamento rasteiro pela direita e só não fez o gol porque Ramsdale salvou no momento certo com os pés.

RAMSDALE DE NOVO

O goleiro da Inglaterra estava em um dia inspirado e novamente foi fundamental para deixar o placar zerado. Aos 43 minutos, Pessina fez bonita jogada individual e o chutou forte foi defendido com precisão pelo arqueiro adversário.

STERLING DESPERDIÇA

O jogo foi repleto de chances desperdiçadas e aos seis minutos do segundo tempo isso aconteceu novamente. Reece James cruzou com precisão e Sterling, com boas chances de marcar, perdeu o gol.