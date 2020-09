Incêndio destrói sede do Atlético-PB e jogadores relatam momento de terror

Um incêndio assustou os jogadores do Atlético-PB nesta segunda-feira (28). As chamas tomaram conta da sede do clube, que fica localizado na cidade de Cajazeiras, na Paraíba.

Os atletas relataram momentos de terror ao pularem do primeiro andar para se salvar do fogo. Mais de 20 pessoas estavam no local entre jogadores, funcionários e dirigentes.

"Eu estava deitado. Tinha acabado de chegar do treino, da academia. Ouvi a gritaria e achei que eram os meninos brincando no corredor. Quando eu vi, era um desespero. Todo mundo gritando que estava pegando fogo. Saímos correndo e quebramos a janela. Pulei lá de cima", disse o jogador.

Em nota, a assessoria do time informou que o vazamento de um botijão de gás teria causado o incêndio.