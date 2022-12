Imprensa mundial destaca 'baile' da seleção contra a Coreia do Sul

"Brasil goleia e avança para as quartas de final no Qatar"

"Elegante Brasil mostra suas intenções enquanto a Coreia do Sul faz as malas"

"O Brasil baila com seus fenômenos: 4 a 1 sobre a Coreia do Sul"

Nos portais internacionais de notícias, principalmente os de países candidatos ao título, o show brasileiro foi o destaque, com enfoque na volta de Neymar e no baile apresentado pelo ataque verde-amarelo contra os sul-coreanos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se a seleção brasileira ainda não havia mostrado seu potencial na Copa do Mundo do Qatar, a vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final, mostrou ao mundo que a equipe de Tite está entre as favoritas ao título.

