Imbatível no Mineirão, Atlético-MG alcança sua 3ª maior sequência na década

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Jogar contra o Atlético-MG no Mineirão se tornou uma tarefa complicada para qualquer visitante no Campeonato Brasileiro. No sábado passado (26), o Grêmio provou desse poderio e foi derrotado por 3 a 1, com direito a três gols de Keno. Essa foi a décima vitória seguida do Galo em casa, sequência que já é a terceira melhor nos últimos dez anos.

A atual série de triunfos começou em fevereiro, quando Sampaoli ainda nem estava no Atlético. A primeira vitória (ainda com Rafael Dudamel) foi contra o Union Santa Fe, pela Sul-Americana, seguida pelo clássico (comandado pelo auxiliar James Freitas) contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Só então, a partir de julho, o Galo fez outros oito jogos em casa sob o comando de Sampaoli e venceu todos.

"Cada jogo é diferente e muito complicado. Nós ainda temos que melhorar nas variações de saída, controle da partida. Em alguns momentos, somos uma equipe muito mais forte defensivamente. É uma etapa de crescimento. Cada jogo que vier, será mais difícil", disse o técnico, que ainda esperar ver o time evoluindo mais no Campeonato Brasileiro.

A segunda melhor marca aconteceu em 2017, sob o comando de Roger Machado. Foram 12 vitórias seguidas entre jogos do Mineiro, da Primeira Liga, e da Copa Libertadores. Com uma vitória a mais, o histórico time de 2013 venceu 13 jogos seguidos sob o comando de Cuca no estadual, Brasileirão e Libertadores.

Continuar impecável em casa será importante para o Atlético seguir bem na ponta do Brasileirão. Até o fim do primeiro turno, o Galo fará mais oito jogos, sendo cinco deles em casa. O primeiro deles será no próximo domingo (4), contra o Vasco, às 20h30, pela 13ª rodada.