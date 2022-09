Iga supera Pegula e completa semifinais femininas no US Open

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por um momento, a continuação da número 1 do mundo no US Open parecia correr sério risco. A tenista da casa Jessica Pegula, oitava do ranking, saiu na frete, abrindo 3/2 e 30/0, com uma quebra de vantagem, e era a tenista mais sólida em quadra. Iga Swiatek, contudo, reagiu, reencontrando seu tênis e contando com uma queda meteórica da rival. Assim, a polonesa de 21 anos abriu vantagem e, depois de um segundo set duríssimo, triunfou por 6/3 e 7/6(4), nesta quarta-feira (7), avançando às semifinais do US Open.

Com a classificação de Iga, as semis femininas do torneio nova-iorquino estão completas. Na parte de cima da chave, Swiatek vai encarar a a bielorrussa Aryna Sabalenka, que superou a tcheca Karolina Pliskova por 6/1 e 7/6(4) também nesta quarta-feira. Na parte inferior, a vaga na final ficará com a francesa Caroline Garcia (#17), que vem em uma sequência de 13 vitórias, ou a tunisiana Ons Jabeur (#5), vice-campeã de Wimbledon, que superou nesta terça a australiana Ajla Tomljanovic, a tenista que tirou Serena Williams do US Open.

COMO ACONTECEU

A partida começou equilibrada, mas com a consistência de Pegula levando a melhor na maioria dos ralis contra Iga. Foi assim, com erros da polonesa, que a americana conseguiu a primeira quebra do jogo. Jessica abriu 3/2 e tinha 30/0 em seu serviço quando tudo começou a desandar para ela. A americana passou a cometer seguidos erros, e logo Swiatek tomou controle da partida. A número 1 do mundo venceu 16 dos 18 pontos após o 30/0, virando o placar e disparando até fazer 6/3 no primeiro set.

O segundo set começou com Iga quebrando Pegula mais uma vez, mas um game ruim da número 1 colocou a americana no jogo outra vez. A tenista da casa, porém, não aproveitou. Com mais erros não forçados, deu chances para Iga, que quebrou mais uma vez com uma devolução vencedora e abriu 2/1. Pegula não desistiu e devolveu a quebra outra vez, e a parcial seguiu equilibrada, com belos pontos, mas também com altos e baixos de ambas. Swiatek teve outra quebra de vantagem, abrindo 4/3, mas novamente perdeu ser serviço na sequência. O mesmo aconteceu quando a número 1 abriu 5/4 e, depois, 6/5. Pegula se salvou até forçar o tie-break.

A tendência continuou no game de desempate, com os cinco primeiros pontos vencidos pelas devolvedoras. Só quando Iga encaixou um ótimo primeiro serviço, Pegula falhou na devolução, deixando a polonesa abrir 4/2. Era a vantagem que a número 1 precisava.