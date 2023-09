Iga aplica outro pneu, atropela qualifier e vai às oitavas no US Open

(UOL/FOLHAPRESS) - Mais um jogo de Grand Slam, mais um pneu (6/0) aplicado por Iga Swiatek, a atual número 1 do mundo. Nesta sexta-feira (1º), no caminho para se classificar às oitavas de final do US Open, a polonesa de 22 anos executou seu 20º pneu na temporada 2023 e derrotou sem problemas a qualifier eslovena Kaja Juvan (#145). O placar final foi de 6/0 e 6/1.

Foi a terceira vitória de Iga sobre Juvan em três jogos (com dois pneus aplicados em sete sets jogados) e, neste US Open, foi o segundo pneu da polonesa em três partidas. Até agora, Swiatek perdeu apenas três games em seis sets disputados. Na estreia, fez 6/3 e 6/4 sobre Rebecca Peterson e, na segunda rodada, derrotou Daria Saville por 6/3 e 6/4.

COMO ACONTECEU

Como quase sempre, Iga entrou em quadra agressiva, buscando a definição dos pontos. Afiada, quebrou Juvan já no segundo game, convertendo o primeiro break point com uma bela direita cruzada. Cheia de confiança, a número 1 do mundo manteve a agressividade, sem deixar Juvan respirar até o fim da partida.

Quando a eslovena finalmente confirmou um saque, vibrou como se conquistasse um título, sorrindo da situação, e recebeu o apoio do público. No momento, o placar mostrava 6/0 e 3/0 para Iga. E foi mesmo o único game vencido por Juvan...

E AGORA?

Iga agora aguarda sua adversária de oitavas de final, que sairá do jogo entre a letã Jelena Ostapenko (#21) e a americana Bernarda Pera (#73).

Atual campeã do torneio, a polonesa pode ter uma segunda semana cheia de jogos complicados. Sua chave é repleta de nomes perigosos e caso Iga siga avançando, pode encontrar Coco Gauff nas quartas de final e Elena Rybakina ou Karolina Muchova nas semis.

Para manter a liderança do ranking, Swiatek precisa terminar o torneio avançando uma rodada a mais do que a atual número 2 do mundo, Aryna Sabalenka. Se Iga cair antes ou se ambas forem superadas na mesma fase, a bielorrussa assumirá a ponta do ranking no dia 11 de setembro.